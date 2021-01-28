ФСБ рассекретила материалы «Киевского Нюрнберга»

ФСБ России рассекретила материалы «Киевского Нюрнберга» — процесса над нацистами, совершившими преступления на украинской земле в 1941-1944 годах. Снимки материалов дела опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

В результате процесса, завершившегося 75 лет назад, суд приговорил 12 нацистов к смертной казни через повешение, трое получили сроки от 15 до 20 лет.

Всех подсудимых признали виновными в «совершении массовых расстрелов, зверств и насилий над мирными советскими гражданами и военнопленными, разрушении городов и сел, ограблении населения и угоне в рабство».

Суд в Киеве считали продолжением Нюрбернгского процесса, начавшегося в ноябре 1945 года — в ходе него судили представителей руководства Третьего рейха. Перед трибуналом в Киеве предстали три генерала, подполковник и военнослужащие ниже званием.

В ноябре 2020 года ФСБ России рассекретила данные о массовых убийствах в концентрационных лагерях на территории Крыма. Из документов стало известно о расправе над мирными жителями, в том числе женщинами и детьми на месте концлагеря возле совхоза «Красный» в окрестностях Симферополя.