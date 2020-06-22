В России нашли колодец с останками убитых нацистами детей

В Орловской области инициировано производство доследственной проверки по факту совершения преступлений солдатами вермахта и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного населения. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в районе поселка Крутовский поисковики обнаружили колодец, в который по свидетельствам местных жителей в годы войны нацисты сбрасывали тела детей, прошедших концентрационный лагерь. При раскопках были обнаружены человеческие останки.

СКР проверит полученную информацию и даст уголовно-правовую оценку выявленному факту. Следователи изучат научно-исторические данные в архивах. По результатам доследственной проверки будет дана уголовно-правовая оценка произошедшим событиям и принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.

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