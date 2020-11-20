Ученый оценил значение оцифровки документов Нюрнбергского трибунала

Оцифровка и публикация в интернете Росархивом новых документов Международного военного трибунала в Нюрнберге имеет важное значение для историков и людей, интересующихся эпохой Великой Отечественной войны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат филологических наук, научный руководитель Фонда Александра Печерского Михаил Эдельштейн.

«Портал чрезвычайно насыщенный, и историки, а также люди, интересующиеся историей, я думаю, будут в течение нескольких месяцев или лет обращаться к нему, пытаясь понять, что там есть, и как это меняет уже сложившуюся картину», — считает он.

Филолог отметил, что основу массива, опубликованного на портале проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», составляют документы из фондов ЧГК — Чрезвычайной государственной комиссии, которая была создана еще в годы войны и по горячим следам записывала показания свидетелей нацистских преступлений.

«Это документы, нуждающиеся в комментировании. В них довольно много преувеличений, искажений, неточностей — что, безусловно, не отменяет их значения как основы и первоисточника, — указал эксперт. — Важно публиковать их, оговаривая их природу и специфику, сверяя с документами позднейших расследований и судебных процессов». Собеседник «Ленты.ру» выразил надежду, что в дальнейшем портал будет пополняться научными статьями и комментариями.

Также Эдельштейн отметил, что в рамках проекта рассекречено большое количество документов из различных архивов, в том числе ведомственных — ФСБ и Министерства обороны.

«В таком случае возникает вопрос, почему до сих пор они были засекречены. Мы понимаем, что чрезмерная секретность — это вообще в некотором смысле бич российской архивной системы. Что секретного может быть в документах о событиях 80-летней давности? Но говоря об этом, нельзя забывать, что рассекречивание и публикация любого архивного документа — это благо», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Росархив к 75-летию открытия Международного военного трибунала в Нюрнберге представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу. Материалы размещены на портале проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».