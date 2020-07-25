СК возбудил новые дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет (СК) России возбудил два новых уголовных дела по факту размещения фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом в субботу, 25 июля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее слова приводятся на сайте СК.

Следователи установили, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил на сайте акции фото фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Ставший фигурантом другого дела житель Перми Максим Гусев 2 мая опубликовал на сайте фотографию группенфюрера СС Андрея Шкуро.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — подчеркнули в СК.

Там уточнили, что в отношении обоих россиян возбуждены дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично»). Подозреваемые допрошены, по местам их жительства прошли обыски.

В преддверии Дня Победы на сайте «Бессмертного полка» неизвестные несколько раз пытались разместить снимки солдат и политических деятелей Третьего рейха, маскируя их под бойцов советской армии. В частности, на платформу попали фото Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оправдании нацизма, а 16 мая установил личности всех причастных к провокации.