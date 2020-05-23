Найдены причастные к публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

В Казани и Перми нашли еще двух нарушителей, которые опубликовали на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии Адольфа Гитлера и генерала Власова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, который ранее привлекался за кражу, выложил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» снимок фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Фото было подписано как «Гилтер Адик».

Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, опубликовал там снимок генерала Андрея Власова, которого признали изменником Родины. До этого россиянин привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и был активным участником несанкционированных митингов.

Теперь в отношении Эль-Айюби и Шестакова возбуждены уголовные дела по факту реабилитации нацизма. До этого похожий случай произошел в Тульской области, когда некая девушка указала Гитлера на сайте «Бессмертного полка» как героя Великой Отечественной войны.

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