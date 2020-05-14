Российский депутат надел чужой орден и пошел праздновать День Победы

Заместитель председателя Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов 9 мая принял участие в нескольких мероприятиях по случаю Дня Победы, надев на себя чужой орден, сообщает ИА «СоцИнформБюро».

Агентство пишет, что прикрепленный к пиджаку депутата орден Красной звезды последний раз выдавался в 1991 году, когда Гимбатову было 12 лет. С этим знаком отличия мужчина посетил Аллею Героев и прошелся в строю «Бессмертного полка».

После появления информации в СМИ полиция начала проверку на наличие в действиях парламентария признаков административного правонарушения. Гимбатову может грозить штраф и конфискация ордена за нарушение статьи 17.11 КоАП («Незаконное ношение государственных наград»).

Ранее на сайте «Бессмертного полка» появились фотографии офицеров и солдат нацистской Германии, замаскированных под бойцов советской армии. Изображения были загружены на фоне нескольких хакерских атак. В частности, неизвестные пытались разместить на платформе снимок рейхсфюрера СС и организатора холокоста Генриха Гиммлера под именем советского полковника Василия Алексеева.

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