Власти Башкирии объяснили появление французского флага в небе в День Победы

Появление французского флага в небе над Башкирией в День Победы не было ошибкой или случайностью. Самолеты исполняли программу, в рамках которой сначала изобразили российский флаг, а потом менялись местами, объяснили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.

«Самолеты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрестный роспуск, где они смешиваются в другом порядке», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Instagram-аккаунте главы Башкирии Радия Хабирова появилась фотография с тремя самолетами, изображающими французский триколор. Ниже ни снимке изображена колонна военной техники с российским, башкирским и другими флагами. На момент публикации новости пост был удален.

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