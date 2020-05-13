Россияне возмутились фотографиями нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Россияне возмутились попытками злоумышленников атаковать сайт акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходила в онлайн-формате из-за связанных с коронавирусом ограничений, и разместить на нем фотографии офицеров и солдат нацисткой Германии. Посты с призывом наказать виновных граждане разместили в соцсетях.

Так, пользователи подчеркнули, что подобные действия, тем более в день празднования 75-летия Победы, недопустимы. «Необходимо найти и наказать виновных. Специалисты вовремя отреагировали и сорвали провокацию, также зафиксировали IP-адреса, тем самым надеюсь, что найдут тех кто это сделал», — призвал один из юзеров в своем Instagram-аккаунте.

Другие заявили, что действия злоумышленников являются оскорблением памяти ветеранов и их потомков. «Не нужно делать хайп и троллинг из подобных, почти священных для нас вещей», — отметил еще один пользователь Instagram. «Мы не должны позволить отщепенцам всех мастей глумиться над великим подвигом советского народа в Великой Отечественной войне!» — добавил другой юзер на своей станице в Facebook.

Платформа «Бессмертного полка» подверглась нескольким хакерским атакам в преддверии Дня Победы. Самая активная из них произошла утром 9 мая, когда на начало поступать около 18,5 тысячи запросов в секунду. В общей сложности злоумышленники направили более 90 миллионов запросов, в результате чего сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга и был некоторое время недоступен для пользователей. Кроме того, неизвестные пытались разместить на платформе снимки солдат и политических деятелей Третьего рейха, маскируя их под бойцов советской армии. В частности, на сайте появилось фото Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС, одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера и организатора холокоста, под именем советского полковника Василия Алексеева.

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