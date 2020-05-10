Хакеры атаковали сайт «Бессмертного полка» перед Днем Победы

Перед 9 мая, Днем Победы, хакеры атаковали сайт движения «Бессмертный полк», сайт трансляции победного шествия, а также сайт «Волонтеров победы». Об этом говорится в сообщении «Бессмертного полка России» 10 мая.

«В настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 миллиона человек», — указывает пресс-служба организации.

Партнеры акции — разработчики онлайн-платформы ПАО Сбербанк — максимально обезопасили ресурс. Им удалось отразить атаки, которые, как отмечается, были направлены на то, чтобы перегрузить систему большим числом единовременных запросов и вывести ее из строя.

Утром 9 мая хакеры попытались сорвать трансляцию шествия, направив свыше 9 миллиона запросов. Это затруднило доступ к сайту другим пользователям, однако специалисты пресекли атаку и устранили уязвимость. Кроме того, установлено, кто именно пытался помешать шествию.

Организаторы «Бессмертного полка онлайн» заверили, что делают все возможное для того, чтобы акция прошла без проблем. Участниками шествия станут три миллиона человек со всего мира.

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