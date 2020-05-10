В «Бессмертном полку» не узнали Генриха Гиммлера и записали в герои войны

Волонтеры «Бессмертного полка» в Томске не узнали на фотографии Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС, одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера и организатора холокоста, и пропустили ее для публикации на странице движения под именем советского полковника Василия Алексеева. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на сопредседателя совета «Бессмертного полка», куратора движения в Томске Сергея Колотовкина.

«Мы просто удалим, конечно же», — заверил он.

Координатор «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков заявил РИА Новости, что участники движения будут вместе с правоохранительными органами разбираться, кто пытался записать Гиммлера в герои войны. «Наверняка психически нездоровый человек», — предположил активист.

Кудряков добавил, что это не единственная попытка опубликовать на сайте «Бессмертного полка» снимки лидеров нацистской Германии.

Похожий инцидент произошел в преддверии 9 Мая: в сообществе челябинского торгово-развлекательного комплекса «Космос» во «ВКонтакте» некоторое время была доступна отредактированная фотография Адольфа Гитлера без усов, представленного как советский фронтовик-герой. В администрации ТРК заявили, что фюрера не узнали SMM-специалисты. Их лишили премии. Сообщалось, что по факту инцидента началась прокурорская проверка.

В этом году шествие «Бессмертного полка» было переведено в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.

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