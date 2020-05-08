Прокуратура взялась за фото Гитлера среди героев войны

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту публикации фотографии Адольфа Гитлера на странице во «ВКонтакте», где проходит акция «Имена героев» в память о воевавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщил представитель прокуратуры, фотографию Гитлера удалили в тот же день. Сотрудника группы, который опубликовал снимок, привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководителя паблика предупредили о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Ведомство также взялось за действия человека, приславшего историю с фотографией Гитлера. Им будет дана правовая оценка, так как в России запрещено использовать нацистскую символику в любом виде.

7 мая сообщалось, что участники сообщества для участия в акции «Имена героев» присылали фотографии своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне. Один из пользователей отправил черно-белый снимок фюрера и представил его как своего деда Сумина Владимира Владимировича. Он также написал его выдуманную биографию, рассказав, что человек на фото в 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции.

Модераторы сообщества не поняли, что на фото Гитлер, и опубликовали историю с подписью «Пусть город знает своих героев!» Позднее организаторы проекта принесли извинения остальным подписчикам сообщества.

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