В российском городе на арт-объекте к 9 Мая нашли три ошибки в одном предложении

В Челябинске установили арт-объект к празднованию 9 Мая, на котором нашли три ошибки в одном коротком предложении. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Судя по фото, опубликованному на сайте радиостанции, арт-объект представляет собой клумбу с разноцветной стружкой, на которой установлена звезда с датой «1945», а также деревянная табличка с надписью

«когда нибудь мы вспомним это и не повериться самим».

Это строчка из песни Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон»), которую в фильме «Белорусский вокзал» исполняет героиня Нины Ургант.

При этом правильно эта строчка пишется следующим образом: «Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим». Авторы инсталляции из Челябинска пропустили дефис в наречии «когда-нибудь», не поставили запятую перед «и», а также допустили ошибку в написании «-тся» и «-ться». Кроме того, предложение написано с маленькой буквы.

На табличку в администрацию района пожаловались местные жители, ее уже заменили.

В начале мая в России заметили в продаже медицинские маски с символикой Дня Победы — надписями «Наша Победа», «Бессмертный полк,» «За Родину» и другими. В Российском союзе ветеранов раскритиковали такой дизайн.

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