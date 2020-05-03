Песков пообещал выпить рюмку водки и спеть «День победы» 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих планах на празднование 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, он обязательно выпьет рюмку водки и споет «День победы».

Ранее присоединиться к акции и 9 мая в 19:00 выйти на балкон, чтобы спеть «День победы», пообещал президент России Владимир Путин. С таким предложением к главе государства обратились участники общероссийской акции «МыВместе» во время онлайн-встречи.

Инициатива исполнить всей страной песню принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому.

В середине апреля Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Глава государства пообещал, что все торжественные мероприятия в стране обязательно проведут, когда не будет риска для жизни граждан.

В России, по последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 134 тысячи. С начала эпидемии в стране умерли 1280 человек, 16 639 человек выздоровели.

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