Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.

29 апреля в Калининграде прошла первая репетиция воздушного парада к 75-летию Дня Победы, ее провели летчики Балтийского флота. В ней приняли участие 20 самолетов и вертолетов — истребители Су-27 и Су-30 СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

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В конце апреля президент России Владимир Путин пообещал, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. «9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — заявил глава государства, добавив, что вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

Все остальные торжественные мероприятия в стране будут проведены, когда исчезнет риск для жизни граждан. Дата переноса пока неизвестна.

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