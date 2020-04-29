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Первую репетицию воздушного парада ко Дню Победы показали на видео

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Видео: t.me/rian_ru

В Калининграде прошла первая репетиция воздушного парада к 75-летию Дня Победы, ее провели летчики Балтийского флота. Видеозапись опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

На записи фигурируют не только кадры полета самолетов, но и вид на репетицию и действия других летчиков из кабины пилота.

Как сообщили в Министерстве обороны России, репетиция парада в Калининграде прошла 28 апреля, в ней приняли участие 20 самолетов и вертолетов — истребители Су-27 и Су-30 СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

До 9 мая летчики планируют провести еще одну тренировку над Калининградом. На 30 апреля и 7 мая назначены генеральные репетиции.

28 апреля после совещания с главами регионов президент Владимир Путин заявил, что в День Победы 9 мая пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Глава государства добавил, что вечером в тот же день в центре российских городов пройдут салюты в честь 75-летия Победы. Путин подчеркнул, что праздник придется отмечать, соблюдая режим самоизоляции, но все запланированные мероприятия, в том числе парад на Красной площади в Москве и шествие «Бессмертный полк» пройдут позднее, когда ситуация с эпидемией улучшится и станет «полностью безопасна и прежде всего вдвойне для наших ветеранов».

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