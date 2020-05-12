Данные о хакерских атаках на «Бессмертный полк» передадут следователям

Акция «Бессмертный полк онлайн» подверглась хакерским атакам, данные об этом организаторы передадут в Следственный комитет России, сообщил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. Его цитирует ТАСС во вторник, 12 мая.

По его словам, благодаря службе безопасности проекта удалось зафиксировать все 646 ip-адресов, с которых совершались попытки взлома. Атаки осуществлялись как с территории европейских стран, так и с российской.

«Платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая», — отметила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.

Она уточнила, что в результате сайт оказался на некоторое время недоступен для пользователей. Однако, подчеркнула она, хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции шествия.

В свою очередь, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сообщила, что сайт волонтерыпобеды.рф 9 мая также подвергся хакерской атаке.

Общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории полностью проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

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