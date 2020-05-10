Жители российского города устроили «Бессмертный полк» во время самоизоляции

В Новосибирске несколько десятков местных жителей устроили 9 мая шествие «Бессмертного полка» на площади Ленина во время режима самоизоляции. Об этом сообщило издание VN.RU.

По данным издания, во время прохода с фотографиями ветеранов участники шествия скандировали «Мы — народ-победитель» и пели военную песню «Катюша». При этом большинство их них были без масок.

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Участников новосибирского «Бессмертного полка» сопровождали сотрудники полиции, но не вмешивались и не пресекали ход шествия.

В 2020 году в России шествие «Бессмертного полка» проходит в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса. По данным на 9 мая, было подано 2,8 миллиона заявок. Кроме того, из-за коронавирусной инфекции традиционный парад 9 мая на Красной площади и во всех городах России перенесли. В честь Дня Победы состоялся авиационный парад.

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