Социологи заявили о желании россиян отметить День Победы дистанционно

Большинство россиян (93 процента) считает День Победы праздником для всех граждан, а не только для ветеранов. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 8 мая.

Лишь шесть процентов опрошенных считают 9 Мая является праздником только для прошедших войну.

«Россияне ценят вклад ветеранов в победу в Великой Отечественной войне спустя 75 лет с ее окончания и будут отмечать этот день даже в дистанционном формате», — говорится в исследовании.

По мнению абсолютного большинства россиян (94 процента), в этот день обязательно нужно провести «Минуту молчания» и транслировать мероприятие в эфире основных телевизионных и радиоканалов.

Более 80 процентов опрошенных считают, что ветеранов нужно поздравить по телефону. Почти столько же человек считают необходимой акцию «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в онлайн формате.

Чуть меньше респондентов (78 процентов) считают, что следует провести акцию «Письмо победы» — поздравить ветеранов от школьников и студентов. Три четверти россиян (75 процентов) поддержали проведение 9 мая акции «Мечта победителей», которая заключается в исполнении нематериальных заветных желаний ветеранов.

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