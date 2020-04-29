Ветеран Великой Отечественной засудил Пенсионный фонд и добился выплаты

Прокуратура Центрального района Челябинска через суд добилась майской выплаты для 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство судилось с Пенсионным фондом России, который отказывался выплатить пожилому человеку десять тысяч рублей, назначенные президентом. Свой отказ фонд объяснял тем, что ветеран не участвовал в боевых действиях 1941-1945 годов, однако с 1948 по 1951 год он участвовал в ликвидации бандформирований на территории Украины и Прибалтики, а эта категория бывших военнослужащих законом приравнена к ветеранам Великой Отечественной.

Центральный районный суд удовлетворил иск прокурора. Пенсионный фонд попытался оспорить решение в областном суде, но вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений и обязала ответчика провести выплату, признав за пенсионером право на получение денег.

Ежегодно в мае российские ветераны получают по десять тысяч рублей к Дню Победы. В 2020 году они получат дополнительные выплаты — 75 тысяч рублей — по случаю 75-летия Победы, а труженики тыла — 50 тысяч.

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