Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы. Документ опубликован на сайте Кремля в пятницу, 7 февраля.

Как следует из текста указа, выплаты будут произведены в апреле-мае 2020 года. Их получат ветераны, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее в январе Путин объявил, что в этом году ветераны Великой Отечественной и все приравненные к ним категории граждан получат к 75-летию Победы по 75 тысяч рублей, труженики тыла — по 50 тысяч. Позже глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин сообщил, что в общей сложности на выплаты ветеранам и труженикам тыла пойдет почти 60 миллиардов рублей.

По данным на апрель 2019-го, в России проживали 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших в боевых действиях; тружеников тыла — более 760 тысяч человек. Непосредственно участников войны, инвалидов и тех, кто работал на объектах противовоздушной обороны, по данным за прошлый год, в живых оставалось около 75,5 тысячи.

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