Путин пообещал выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин пообещал выделить ветеранам по 75 тысяч рублей по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его слова в субботу, 18 января, приводит «Интерфакс».

«У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем (...) помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям», — заявил российский лидер в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

По его словам, также повышенную выплату получат труженики тыла — им выделят по 50 тысяч рублей.

Обычно единовременные выплаты, приуроченные к годовщине Победы, составляют 10 тысяч рублей для ветеранов и 5 тысяч рублей для тружеников тыла.

Ранее президент объявил 2020-й Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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