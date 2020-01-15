Путин рассказал о расползающейся как зараза лжи о Победе

Президент России Владимир Путин анонсировал создание самого полного архива документов о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».

Глава государства напомнил, что в 2020-м году будет отмечаться 75-летие Победы. «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что мы скажем детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру?» — задался вопросом российский лидер.

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С этой целью будет создано доступное как россиянам, так и иностранцам собрание — архивных документов, фото- и видеоматериалов о войне. Путин подчеркнул, что это долг России перед будущими поколениями.

Ранее президент объявил 2020-й год Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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