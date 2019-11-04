Путин поприветствовал участников и гостей выставки «Память поколений» в Москве

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в московском Манеже. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что проект приурочен к 75-летнему юбилею Победы, который будет отмечаться в 2020 году, а также отметил высокую культурную и историческую ценность представленных на выставке экспонатов.

«Уверен, что подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны всегда будет вдохновлять нас, являться неисчерпаемым источником творческих тем и для признанных мастеров, и для тех, кто только начинает свой путь в искусстве», — сказал президент.

Также глава государства высоко оценил работу организаторов мероприятия. «Особо отмечу большую, кропотливую, высокопрофессиональную работу, проделанную инициаторами и организаторами выставки — Патриаршим Советом по культуре и специалистами Государственной Третьяковской галереи», — добавил он.

Выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» проходит в выставочном зале «Манеж» в рамках XVIII церковно-общественного форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». На выставке представлены около 150 произведений живописи и скульптуры, в экспозиции участвуют 42 музея из 34 городов России.

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