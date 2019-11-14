Путин отреагировал на возможный приезд Трампа на Парад Победы

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможный визит его американского коллеги Дональда Трампа на парад Победы в Москве. Его слова передает «Интерфакс».

«Я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным и верным шагом», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что если Трамп все-таки приедет в Москву, то они обязательно встретятся. Однако на данный момент встречи глав двух стран не планируется, добавил он.

8 ноября Трамп подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны. Однако он допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США. В Кремле заявили, что официального ответа от американской стороны не получали.

В июне в ходе пресс-конференции на саммите G20 в японской Осаке Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на 9 Мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!