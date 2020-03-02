Водитель автобуса вытолкал 94-летнего ветерана и порвал его удостоверение

В Уссурийске водитель рейсового автобуса оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ бесплатно везти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны и порчу его документов, сообщается на сайте прокуратуры Приморья.

Суд установил, что в декабре 2018 года водитель общественного транспорта отказал пенсионеру в бесплатном проезде. Когда ветеран показал свое удостоверение, мужчина за рулем порвал его и вытолкал пожилого пассажира на улицу.

Водитель автобуса признан виновным по части 1 статьи 325 УК («Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности»). Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Подмосковье таксист довез клиентов до нужного адреса, высадил и уехал в неизвестном направлении с их спящим ребенком. Полиция начала поиски.

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