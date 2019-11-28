Россиянин помог кондукторше догнать забывший ее автобус

В Перми водитель устроил погоню, чтобы помочь кондукторше догнать автобус, который забыл ее на остановке, и снял поездку на видео. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте телеканала НТВ.

На опубликованном видео женщина паникует и, разговаривая с водителем автобуса по телефону, просит подождать ее на остановке. Догнав автобус, водитель машины остановился и высадил кондукторшу, пожелав ей хорошего дня.

«Делайте добрые дела, господа. И все у вас будет чики-пуки», — прокомментировал свой поступок автомобилист.

Ранее в Чите кондуктор троллейбуса изготовил и подложил муляж взрывного устройства в салон общественного транспорта, чтобы сорвать свой рабочий день. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

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