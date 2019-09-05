В российском городе в погоне за прибылью отменили школьные проездные

В Калининграде с августа этого года прекратили выпуск школьных и общегражданских проездных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает «Новый Калининград».

Директор «Калининград-ГорТранс» Анатолий Мухомор объяснил, что каждый месяц предприятие недополучает 850 тысяч рублей из-за разницы между стоимостью обычного и школьного билета, а в год — около 10 миллионов рублей.

«[Раньше], заплатив 450 рублей, в месяц школьник мог пользоваться только транспортом "Гортранса" неограниченное число раз. В декабре 2018 года тариф на проезд общественном транспорте увеличился с 20 до 24 рублей. Цена школьного билета при этом осталась прежней — 15 рублей. Но если раньше разница между билетом для школьника и взрослого составляла 5 рублей, и эта сумма нам доплачивалась из городского бюджета, то теперь разница стала 9 рублей, а дотируют нам по-прежнему только 5 рублей», — сказал Мухомор.

В администрации подчеркнули, что льготники смогут купить проездные по прежним ценам. Кроме того, для удобства проезда школьников ввели транспортные карты, которые можно будет купить по месту учебы.

В апреле в Новокузнецке для проклинавших водителей и кондукторов пенсионеров отменили льготный проезд. Причиной стало то, что кондукторы и водители каждый день подвергались оскорблениям со стороны пенсионеров, которые не попадают под льготный проезд. Одному из сотрудников пришлось вызывать скорую помощь.

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