Ставропольский водитель маршрутки избил женщину из-за трех рублей

ЧП Ставрополь / YouTube

Водитель маршрутки в городе Ставрополь напал на вышедшую из транспортного средства пассажирку и нанес ей несколько ударов. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале «ЧП Ставрополь».

На кадрах видно, как водитель маршрутного такси выходит из транспортного средства вслед за покинувшей его пассажиркой и идет за ней по пешеходной части улицы. Через какое-то время они оба возвращаются к маршрутке. В этот момент мужчина наносит женщине несколько ударов.

Как пишет издание «Регион Online», инцидент произошел 9 августа в районе полудня. По словам родственника потерпевшей, причиной нападения стало то, что женщина не доплатила за проезд три рубля. Стоимость проезда в общественном транспорте Ставрополя недавно изменилась, поднявшись с 23 до 26 рублей, о чем женщина не была осведомлена. Родственник утверждает, что уведомляющей об изменении цены информационной таблички в транспортном средстве не висело.

«Женщина отделалась синяками на лице», — говорит ее родственник. Пострадавшая обратилась в полицию, однако водителя маршрутки пока так и не нашли. «Сотрудниками ОП №3 Управления МВД России по городу Ставрополю проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — передает издание сообщение Управления МВД России по Ставрополю.

Инцидент стал возможным в том числе и по той причине, что в Ставрополе проезд оплачивается при выходе из общественного транспорта, а не на входе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!