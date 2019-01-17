Водителя маршрутки выдворили из России за обучение у террористов

Водителя маршрутки в Ростове-на-Дону Махсудбека Иминжанова депортировали из России за обучение в лагере боевиков. Такое решение принял Первомайский районный суд города. Об этом в четверг, 17 января, сообщает Privet-Rostov со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что он уроженец одной из среднеазиатских республик. По данным спецслужб, мужчина контактировал с террористами в Сирии. В 2015 году он побывал в сирийских лагерях боевиков.

Как добавляет издание, иностранец прошел в Сирии боевую подготовку, затем приехал в Турцию, купил фальшивый паспорт и вернулся на родину. В августе 2018-го уже с другим паспортом он прибыл в Россию и устроился водителем маршрутки.

На родине уже предупреждены о возвращении Иминжанова. Там против него готовятся возбудить уголовное дело.

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