Российский водитель вытолкнул умирающего пассажира из маршрутки и уехал

Омские следователи проверяют информацию о смерти пассажира маршрутки, которого водитель вытащил из машины и оставил умирать на остановке. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 9 марта водитель маршрутного такси остановился на остановке возле торгового центра «Флагман» и вытащил на улицу 50-летнего пассажира в бессознательном состоянии, которому стало плохо в салоне. «При этом, вытаскивая находившегося без сознания пассажира, водитель ударил его головой о металлический поручень, причинив травму», — говорится в сообщении.

Вызывать скорую он не стал и просто уехал. В результате мужчина умер на обочине, не дождавшись врачей. Причина его смерти выясняется.

В декабре 2018 года аналогичная история произошла в Тимашевске (Краснодарский край), где водитель маршрутки помог пассажирам вынести из салона пенсионерку без сознания и положить ее на дорогу, после чего поехал дальше. Она пролежала на улице все время до приезда врачей и была госпитализирована в тяжелом состоянии с инсультом. На мужчину завели уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (часть 1 статьи 238 УК).

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