Оценен ущерб от действий вандалов в российском ярмарочном комплексе

В Благовещенске вандалы разгромили строящийся комплекс «Амурские сезоны»

В Благовещенске следователи возбудили уголовное дело по факту вандализма в строящемся выставочно-ярмарочном комплексе «Амурские сезоны». Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Амурской области.

Дело возбудили по статье 214 УК РФ («вандализм»). Полиция уже установила причастных к преступлению.

Вечером 12 июля неизвестные вскрыли окна, проникли в здание и с помощью баллонов с монтажной пеной повредили пять дверей и шесть оконных блоков, а также 50 квадратных метров напольного покрытия. Кроме того, на стенах и полах злоумышленники оставили надписи. По предварительным подсчетам, ущерб составил около 900 тысяч рублей.

Ранее в Архангельской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Котласа — 18 лет и 16 лет, которые хотели разбить все уличное видеонаблюдение в городе.