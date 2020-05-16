Раскрыты интересы участников провокации с фото нацистов в «Бессмертном полку»

Задержанные за публикацию фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» ведут активную политическую деятельность в оппозиции. На интересы участников провокации обратило внимание агентство РИА Новости, изучив их профили в соцсетях.

Все молодые люди открыто придерживаются либеральных и либертарианских взглядов, о чем сообщают своим подписчикам. Один из них — Андрей Шабанов из Самары — следит за деятельностью регионального отделения Либертарианской партии России. Денис Воронцов, ныне проживающий в Волгограде, указал, что учился в школе в Киеве в 2006-2015 годах и изучал там «нацизм».

Еще двое задержанных — Вячеслав Круглов из Ульяновска и Даниила Симонова из Перми — состоят в группах региональных штабов оппозиционного блогера Алексея Навального. В предполагаемом аккаунте Симонова нашлось фото с рядом с табличкой штаба с подписью «юный оппозиционер».

На просьбу о комментарии молодые люди не ответили, а Воронцов позже и вовсе удалил аккаунт. На тех страницах, что оставались открытыми для подписчиков, уже появилось множество негативных комментариев по поводу участия молодых людей в провокации, отмечает агентство.

В преддверии Дня Победы на сайте «Бессмертного полка» неизвестные несколько раз попытались разместить снимки солдат и политических деятелей Третьего рейха, маскируя их под бойцов советской армии. В частности, на платформу попали фото Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оправдании нацизма, а 16 мая установил личности всех причастных к провокации. Они уже раскаялись в содеянном.

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