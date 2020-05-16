В «Бессмертном полку» раскрыли детали провокации с портретами нацистов

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» Артем Хуторской раскрыл детали провокации с портретами нацистов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, модераторы нашли и заблокировали около 20 тысяч анкет и примерно 600 IP-адресов. Среди таких анкет есть и хулиганские, и откровенно нацистские, и просто «глупые несуразности», заявил он.

Хуторской отметил, что на сайт поступало настолько много анкет, что их просматривали буквально «всем миром». Он заявил, что в следующие годы и, возможно, в сентябре «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате.

При этом он допустил, что онлайн-формат сохранится для тех, кто не может присутствовать на мероприятии. Однако он призвал россиян не злоупотреблять этой возможностью.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в комментарии к публикации было написано, что это полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» вывесили анкету с фотографией фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера, подпись гласила, что это изображение участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

Следственный комитет России (СКР) вместе с оперативными службами по IP-адресам установил круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии. В преступлении подозреваются несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Однако более десяти подозреваемых, по данным следствия, проживают в разных регионах России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!