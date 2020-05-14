Фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» возмутило россиян

Большинство россиян (83 процента) осудили инцидент на акции «Бессмертный полк онлайн», когда для участия в шествии были поданы заявки с фотографиями офицеров нацисткой Германии. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 14 мая.

В целом, согласно исследованию социологов, слышали об этом инциденте 32 процента россиян.

Из них 40 процентов считают, что это оскорбляет память и подвиг советских солдат. Провокацией называют случившееся более четверти россиян (27 процентов). Чуть меньшее количество людей считает, что это проявление кощунства и насмешка над ветеранами. Семь процентов опрошенных полагают, что это был неудачный розыгрыш.

20 процентов граждан допустили, что за случившимся стоят сторонники идей нацизма и фашизма. Треть россиян считают, что виновный в ситуации действовал из-за рубежа. Каждый четвертый россиянин придерживается мнения, что виновный действовал на территории нашей страны.

Платформа «Бессмертного полка» подверглась нескольким хакерским атакам в преддверии Дня Победы. В частности, неизвестные пытались разместить на платформе снимки солдат и политических деятелей Третьего рейха, маскируя их под бойцов советской армии. Многие интернет-пользователи призывали наказать виновных.

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