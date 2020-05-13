Жириновский назвал моральным садизмом атаки на сайт «Бессмертного полка»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался в беседе с ТАСС по поводу публикации фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». По мнению политика, эта попытка была стремлением омрачить праздник победы и является «моральным садизмом», за который нужно привлечь к уголовной ответственности.

«Есть люди, которым это доставляет радость, они моральные садисты. Физическое насилие применить не могут, но морально издеваются над пожилыми, над памятью, над теми, кто выставил туда фотографии своих родственников, погибших», — сказал Жириновский.

По его мнению, атака была организована с Украины. Политик считает, что они специально замахнулись на самое святое, потому что в этот день весь мир праздновал победу над нацизмом, понимая, что она была достигнута благодаря Красной армии, и надо было все подпортить. Жириновский подчеркнул свою уверенность в том, что какие-нибудь американские или европейские центры Украине за это с удовольствием бы заплатили.

Лидер ЛДПР также заявил о необходимости создания специальных отделов в полиции и ФСБ, а также в других структурах, которые бы курировали электронные коммуникации. Потому что, по его мнению, каждый год будут находиться те, кто захочет испортить праздник.

Россияне возмутились попытками злоумышленников атаковать сайт акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходила в онлайн-формате из-за связанных с коронавирусом ограничений, и разместить на нем фотографии офицеров и солдат нацисткой Германии. Посты с призывом наказать виновных граждане разместили в соцсетях.

Сообщалось, что данные о хакерских атаках организаторы передали в Следственный комитет России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!