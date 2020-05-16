Установлены причастные к публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет России установил личности причастных к попытке публикации на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, к причастными к к совершению преступлений, которые предусмотрены частью 1 статьи 354 («Реабилитация нацизма») оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении них возбуждены уголовные дела.

В ходе предварительного следствия установлены другие эпизоды преступлений, к котором причастны граждане других стран, в частности Украины и Эстонии.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в комментарии к публикации было написано, что это полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» вывесили анкету с фотографией фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера, подпись гласила, что это изображение участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель СКР Светлана Петренко, подозреваемых вычислили по IP-адрессам. Как считают в СКР, целью подозреваемых было одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

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