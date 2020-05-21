Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

В Тульской области Суворовский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР возбудил уголовное дело в отношении девушки, которая разместила в «Бессмертном полку» фотографию фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель СУ Следственного комитета России Павел Акимов.

По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

16 мая сообщалось, что опубликовавшие фото лидеров Третьего рейха в онлайн-акции «Бессмертный полк» россияне раскаялись. Своим мотивом они назвали желание пошутить, что, по их же словам, не удалось.

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