Минюст создаст еще один реестр иноагентов

Министерство юстиции будет вести еще один реестр иностранных агентов, в который войдут незарегистрированные и не имеющие юрлица общественные объединения. Проект указа президента о его создании опубликован на портале общественной экспертизы.

В пояснительной записке сказано, что список создается для установления «дополнительных мер противодействия национальной безопасности».

В настоящий момент Минюст ведет реестр зарегистрированных в России СМИ и некоммерческих организаций (НКО), в который дополнительно включен список физических лиц, занимающихся политической деятельностью и финансируемых из-за границы.

16 февраля Госдума приняла закон, увеличивающий взыскания за нарушения деятельности признанных иностранными агентами НКО, общественных объединений и физлиц. За распространение информации об иноагентах без упоминания информации об этом последует наказание в виде штрафа от 2,5 до 50 тысяч рублей. За материалы от НКО-иноарентов без маркировки будут взимать от 100 до 500 тысяч. Штраф до 5 миллионов грозит юрлицу за деятельность НКО-иноагента без регистрации. Закон вступит в силу 1 марта.