«Радио Свобода» оштрафовали на 11 миллионов рублей из-за маркировки иноагента

Проекты медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) оштрафовали на 11 миллионов рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

По данным ведомства, мировой суд рассмотрел 40 дел об отсутствии маркировки и вынес по всем из них наказание в виде штрафа.

Протоколы были составлены в отношении ООО «РСЕ/РС» и его генерального директора. Уточняется, что специальная маркировка отсутствовала или присутствовала в ненадлежащем виде на информационных ресурсах девяти СМИ, включенных в реестр иностранных агентов.

Роскомнадзор в январе составил первые протоколы в отношении СМИ, признанных иностранными агентами, из-за отсутствия маркировки распространяемой ими информации. В ведомстве подчеркнули, что заранее проинформировали СМИ о необходимости соблюдать закон о маркировке.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства. Законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов.