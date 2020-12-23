Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами

Госдума в третьем чтении приняла закон о признании физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, получающих финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, иноагентами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 23 декабря.

Под «политической деятельностью» подразумевается организация и участие в митингах и шествиях, а также участие в выборах, деятельности политических партий.

Согласно документу, статус иноагента может быть присвоен иностранным журналистам с аккредитацией в России. СМИ должны будут маркировать материалы физлиц и организаций с таким статусом. При этом членам НКО-иноагентов разрешается входить в состав общественных советов в федеральных органах власти.

Однако физлица-иноагенты не имеют права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Также нижняя палата приняла поправки об ужесточении наказани за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов. Теперь за это грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя законопроект об иностранных агентах, заявил о необходимости регулирования этой сферы. По его словам, закон направлен на пресечение попыток махинаций с получением финансирования из-за рубежа.