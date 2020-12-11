В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности иноагентов

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение физическими лицами, СМИ, а также незарегистрированными политическими объединениями требований закона о включении в перечень иноагентов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента в пятницу, 11 декабря.

В частности, для физических лиц и НКО-иноагентов, которые уклоняются от включения в соответствующий реестр, предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. Также за уклонение от включения в список иноагентов полагаются обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Лишение свободы сроком до пяти лет грозит за сбор ряда сведений в интересах иностранного государства. В частности, речь идет данных о военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против ее безопасности.

Верховный суд дал положительное заключение на документ.

8 декабря в первом чтении был принят законопроект, приравнивающий к иноагентам незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также этот порядок предлагается распространить на граждан, которые занимаются политдеятельностью в интересах иностранного государства или его госорганов.