Мария Бутина поддержала закон о признании физлиц иноагентами

Член Общественной палаты Мария Бутина, освобожденная в 2019 году из заключения в США, поддержала предложение о возможности признания физических лиц иноагентами в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она напомнила, что сейчас в стране иностранными агентами признают только юрлица, в основном — СМИ, однако, отметила Бутина, отдельные личности, выполняющие «заказ» другого государства, не обязаны регистрироваться. «Нужно понимать, что вопрос не в том, чтобы запретить их деятельность. Вопрос в том, что граждане РФ имеют полное право знать, почему тот или иной человек организовывает какое-либо мероприятие, кто за это платит, кто за этим стоит», — высказалась она.

Россиянка также прокомментировала свое заключение в тюрьме США, куда она попала по одному из действующих в стране закону об иноагентах: «Должна сказать, что в моем случае не имелось абсолютно никакого состава: не было ни политической деятельности, ни каких-либо денег, никакой вредоносной деятельности для Америки».

Создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина вернулась домой 26 октября 2019 года. Ее задержали в США в 2018 году, а в апреле 2019-го приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Россиянка пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.