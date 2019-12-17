Мария Бутина «вернулась домой» на RT

Вернувшаяся из тюремного заключения в США Мария Бутина стала соведущей стрима на телеканале RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Об этом сообщается на официальном сайте телекомпании.

Ролик, представляющий Марию Бутину в качестве ведущей стрима, авторы проекта назвали «Прекрасная Мария Бу-бу-бутина». В нем зритель увидит ключевые фразы политиков и журналистов, произнесенные во время борьбы за освобождения Бутиной из заключения. «Ну вот я дома», — резюмировала Бутина свое появление в стриме.

Стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу» позиционируется как «официальный канал неофициального дайджеста русской политической жизни». Выпуски появляются в эфире каждую среду в 20 часов вечера. Кроме Марии Бутовой среди ведущих стрима — бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев.

26 октября Мария Бутина вернулась на родину после 15 месяцев отбывания наказания. Чуть раньше россиянку освободили из федеральной тюрьмы США и перевели в иммиграционную тюрьму в рамках депортации в Россию.

Создательницу общественного движения «Право на оружие» Марию Бутину задержали в 2018 году, а в апреле 2019-го приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Россиянка пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

