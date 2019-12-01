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Россия попросила Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны

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Российское посольство в Вашингтоне потребовало от США прекратить вмешательство во внутренние дела страны. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Так дипломаты отреагировали за заявление представителя Госдепартамента США Морган Ортагус, которая связала российский закон об иноагентах с попытками «заглушить независимые голоса».

В российском посольстве также указали на дело Марии Бутиной, после которого «ни один россиянин не может чувствовать себя на территории США в безопасности и наслаждаться свободой выражения».

21 ноября Госдума приняла закон, который в числе прочего позволит наделять физических лиц статусом иностранного агента. Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. В случае признания иноагентом такие физлица должны будут создавать юрлицо и маркировать распространяемые ими материалы.

Создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина вернулась домой 26 октября. Ее задержали в США в 2018 году, а в апреле 2019-го приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов, но не зарегистрировалась как иностранный агент. Мария пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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Предыстория: Госдеп обеспокоился российским законом об иноагентах
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