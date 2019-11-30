Госдеп обеспокоился российским законом об иноагентах

Вашингтон обеспокоен одобрением в России закона, позволяющего признавать физлица иностранными агентами. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

По ее словам, быстрое одобрение закона российским парламентом «может быть использовано для глушения независимых голосов». «Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по обеспечению свободы мнений, которые Лавров подтвердил на пресс-конференции ОБСЕ», — написала она.

21 ноября Госдума приняла закон, который в числе прочего позволит наделять физических лиц статусом иностранного агента. Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. В случае признания иноагентом такие физлица должны будут создавать юрлицо и маркировать распространяемые ими материалы.

Законопроект о СМИ-иностранных агентах Госдума приняла осенью 2017 года. Под его действие попали СМИ, зарегистрированные в другом государстве, а также структуры без российского юридического лица. Поправки, согласно которым физлица, распространяющие контент СМИ-иноагентов и получающие средства из-за рубежа, могут быть признаны СМИ-иноагентами, были внесены в нижнюю палату парламента в июле 2018 года.

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