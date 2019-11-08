В Совфеде назвали сроки одобрения закона о гражданах-иноагентах

Закон о приравнивании граждан к СМИ-иностранным агентам может быть принят Госдумой до конца года. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает «Интерфакс».

По его словам, документ сейчас находится в высокой степени готовности, и его можно принять во втором и третьем чтении. «Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы, но в случае, если они сделают это до конца этого года, я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести», — сказал Климов.

Кроме того, как пишет РИА Новости, сенатор сообщил о подготовленных поправках к законопроекту. В частности, предлагается ввести административную ответственность для физлиц, распространяющих информацию в России на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны. В дальнейшем, считает Климов, не исключено ужесточение ответственности вплоть до уголовной.

Законопроект о СМИ-иностранных агентах Госдума приняла осенью 2017 года. Под его действие попали СМИ, зарегистрированные в другом государстве, а также структуры без российского юридического лица. В июле 2018 года в Госдуму внесли поправки к закону, согласно которым физлица, распространяющие контент СМИ-иноагентов и получающие средства из-за рубежа, могут быть признаны СМИ-иноагентами. Такие граждане должны будут создавать юрлицо и маркировать распространяемые ими материалы.

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