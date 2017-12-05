Минюст назвал иностранными агентами «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Минюст России включил в реестр иностранных агентов девять СМИ, в том числе «Радио Свобода» и «Голос Америки». Об этом сказано на сайте ведомства.

Также в список попали семь проектов «Радио Свобода»: «Настоящее время», «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии», Татаро-башкирская служба Радио Свобода, «Idel.Реалии», «Фактограф», и «Крым.Реалии».

Это первые СМИ, которые Минюст назвал иностранными агентами. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце ноября.

Источник «Интерфакса» сообщает, что всем изданиям, признанным иностранными агентами, закроют доступ в Госдуму.

Депутаты приняли законопроект в том же месяце. Согласно документу, иностранными агентами признаются те издания, которые получают зарубежное финансирование, а также те, что зарегистрированы в другом государстве.

Закон об иностранных агентах действует в России с 2012 года, изначально под его действие попадали только некоммерческие организации. В случае получения денег из-за рубежа они обязаны сами признавать себя иностранным агентом, если организации этого не сделают, им грозит ликвидация через суд.