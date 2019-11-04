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Бутина назвала пыткой условия содержания в американской тюрьме

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Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину, рассказала телеканалу CBS про условия ее содержания в американской тюрьме.

«Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве», — сказала она.

Бутина также задала риторический вопрос о том, можно ли считать нормой то, что человек провел в тюрьме 18 месяцев, из которых четыре — в одиночной камере, из-за неоформленных вовремя регистрационных документов.

3 ноября стало известно, что Бутиной выдали новый российский паспорт, поскольку прежний у нее отобрали и не вернули сотрудники ФБР. «Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств», — предположила Бутина.

Создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина вернулась домой 26 октября. Ее задержали в США в 2018 году, а в апреле 2019-го приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Мария пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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