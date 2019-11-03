Бутиной выдали новый паспорт

Мария Бутина получила новый российский паспорт. Об этом она сообщила на своей странице Facebook.

«Я — снова полноценный гражданин России», — отметила Бутина.

По ее словам, прежний российский внутренний паспорт у нее отобрали и подло не вернули сотрудники ФБР. «Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств», — заключила Бутина.

Создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина вернулась на домой 26 октября. Ее задержали в США в 2018 году, а в апреле 2019-го приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Мария пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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