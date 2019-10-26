Раскрыты первые слова Бутиной после возвращения в Россию

Россиянка Мария Бутина, которая пребывала под стражей в США за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», поделилась ощущениями после возвращения на родину. Соответствующая видеозапись опубликована в субботу, 26 октября, в Telegram-канале LShot.

Девушка заявила, что очень рада вернуться домой и видеть свою семью, а также поблагодарила всех россиян, которые помогали ей «словом и делом», в особенности представителей общественных организаций и МИД страны, которые «делали все, что могли».

«Ребята, я не сдалась только потому, что не имею права, просто не могу. Знаете, (...) русские не сдаются», — заключила она.

Ранее в субботу Бутина вернулась в родную страну после 15 месяцев отбывания наказания. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, там ее встречал отец и толпа журналистов. До этого девушку освободили из федеральной тюрьмы США и перевели в иммиграционную тюрьму в рамках депортации в Россию.

Создательницу общественного движения «Право на оружие» Бутину задержали в 2018 году, а в апреле 2019-го приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Россиянка пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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